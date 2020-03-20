Bank of America завил о начале рецессии в США

Bank of America завил о начале рецессии в США

Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию. Об этом заявила экономист банка Мишель Мейер, передает CNBC.

"Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру",- заявила Мейер.

Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления - фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8%.

Такой прогноз Bank of America сделал, оценивая перспективы рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.

Вместе с тем в банке полагают, что кризис будет краткосрочным. "Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", - говорит Мейер, отметив, что государству не следует скупиться на стимулы для экономики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать властиМОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти
Блок рекламы


Похожие новости
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Bank of America: РоSSия стала мировым лидером по оттоку капиталов из акцийBank of America: РоSSия стала мировым лидером по оттоку капиталов из акций
Клиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дниКлиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дни
Эстония объявила о начале экономического кризисаЭстония объявила о начале экономического кризиса
British American Tobacco остановила фабрику в ПрилукахBritish American Tobacco остановила фабрику в Прилуках
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года
Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и АзииDeutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии
SoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИSoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИ
Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денегБывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Последние новости
Подгружаем последние новости