Рубини: Всем нужно по $1000, иначе мы окажемся в Великой депрессии

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини предсказал, что рецессия от всемирной вспышки коронавируса (COVID-19) будет «более серьезной», чем глобальный финансовый кризис. Решающее значение для смягчения воздействия пандемии, по его мнению, будет иметь фискальная поддержка.

Рубини — один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов известный тем, что предсказал глобальный финансовый кризис 2008—2011 гг.

Он отметил, что на самом деле экономика нуждается в налоговых стимулах для поддержки падения частного спроса — особенно в условиях падения экспорта, потребления, инвестиций в жилье и капитальных расходов.

«Пока не так много оптимизма, мы можем надеяться только на правильное стимулирование. В частности, объемы поддержки в США должны составлять не менее 3% ВВП . В таком случае это будет очень серьезный, но короткий спад», — сказал Рубини в интервью Yahoo Finance.

Вчера власти США объявили об отсрочке по налоговым выплатам для миллионов американцев, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Обычно срок уплаты налогов в США истекает 15 апреля, однако в этом году власти дадут американцам отсрочку на 90 дней без штрафных санкций, заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн.

Рубини поддержал это решение, но считает, что этого недостаточно. Экономист предложил Конгрессу выделить 1000 долларов «каждому жителю США », «пока не стало слишком поздно». «Всем нужно по 1000 долларов, иначе мы окажемся в Великой депрессии», — сказал он.

Рубини ожидает, что рецессия начнется в текущем квартале, поскольку пандемия приводит к массовому закрытию предприятий и потере заработной платы для многих почасовых работников и работников сферы услуг. Он спрогнозировал снижение темпов экономического роста во втором квартале и, скорее всего, в третьем квартале.

«Но если у нас будет денежное смягчение, которое мы имеем сейчас, если мы будем контролировать распространение болезни, проводя систематические карантины, возможно, к июню-июлю пандемия остановится, и, возможно, к четвертому кварталу этого года у нас произойдет восстановление экономики», — сказал Рубини.