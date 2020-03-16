Цена на нефть Brent опустилась ниже $30 впервые за четыре года

Спрос на нефть сокращается, а предложение увеличивается.

Цена нефти североморской марки Brent в понедельник упала ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года.

Как отмечает Reuters, падение продолжилось несмотря на снижение ставок Федрезервом США. Экстренные действия американского регулятора не смогли успокоить мировые финансовые рынки, охваченные паникой из-за быстрого распространения коронавируса и ценовой войны между ведущими производителями.

Цены на нефть оказались под сильным давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения. На рынке сохраняются опасения о падении спроса из-за пандемии коронавируса, в то же время угроза профицита сырья увеличилась после того, как Саудовская Аравия нарастила объемы производства и снизила цены, чтобы увеличить продажи в Азии и Европе.

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