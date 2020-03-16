Основатель Alibaba отправил в США миллион масок и тесты на коронавирус

Основатель Alibaba Джек Ма передал в США 1 млн масок и около 500 тысяч наборов тестом для выявления коронавируса. Об этом он сообщил в твиттере.

Основатель Alibaba отправил в США миллион масок и тесты на коронавирус
Фото: delo.ua

«Всего наилучшего нашим друзьям в Америке», — написал Ма в своем первом твите.

В Bloomberg сообщили, что о своих планах основатель Alibaba заявил 13 марта. Ранее похожую помощь он отправил в другие страны, которые пострадали от коронавируса: в Японию, Южную Корею, Италию, Иран и Испанию.

Ранее сообщалось

  • Ранее стало известно, что благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит $100 млн на борьбу с распространением коронавируса.
  • В Украине Новая Почта выделила 25 миллионов гривен на оборудование и дополнительные материалы больницам для борьбы с распространением коронавируса.
  • Значительную помощь оказывает и благотворительный фонд Приватбанка. С 16 марта банк начинает поставки украинским больницам аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для преодоления осложнений коронавируса Covid-19.
  • Аппараты будут закупать за средства банка и пожертвования клиентов, которые поддерживают специальную программу благотворительного фонда банка «Помогать просто».

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