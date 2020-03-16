Bank of America: РоSSия стала мировым лидером по оттоку капиталов из акций

За минувшую неделю инвесторы вывели из долга развивающихся стран $2,2 млрд, сворачивая сделки кэрри-трейд (получение прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок). Об этом сообщили роSSийские СМИ со ссылкой на обзор Bank of America. Результатом массовой распродажи стали рекордные вложения в кэш.

Распродажа сырья и акций по всему миру заставила крупные западные фонды ликвидировать вложения и в ценные бумаги, и валюты EM (emerging markets). Отток капитала стал рекордным с 2016 года.

Из акций развивающихся стран инвесторы забрали $1,2 млрд. Почти половина этой суммы — $0,5 млрд — пришлась на РоSSию, которая стала лидером по скорости бегства иностранцев.

Как следует из обзора Bank of America, второе место заняла Турция, где фонды-нерезиденты распродали бумаги на $212 млн, третье — Южная Африка с оттоком в $92 млн.

По подсчетам BofA, за неделю инвесторы вывели из роSSийских облигаций $212 млн (15,4 млрд рублей). Больший отток из этого инструмента был зафиксирован только в Турции — $282 млн.

Бумаги Южной Африки были сброшены на сумму $180 млн. «Проголосовали ногами» также инвесторы нефтяных монархий Персидского залива, которые после сорвавшихся переговоров ОПЕК+ увеличили добычу нефти и максимально снизили на нее цены.

Так, за прошедщую иностранцы вывели из облигаций ОАЭ $131 млн, а Саудовской Аравии — $116 млн. Как отмечает BofA, распродажа на фондовых рынках за три недели спалила 16 триллионов долларов капитализации — сумму, сопоставимую с ВВП Китая.

Надежным вложением стали наличные — распродавая все, инвесторы конвертировали в наличные $136,9 млрд, рекордную в истории сумму. В надежный госдолг было вложено $13,9 млрд.