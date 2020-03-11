Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, - "Наші гроші"

В феврале, как и в январе, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений.

Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, - "Наші гроші"
Фото: ubr.ua

Компания Рината Ахметова продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что в феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%. Об этом говорится в отчете госпредприятия "Оператор рынка".

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.ч.

В феврале, как и в январе, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночное время суток. Дефицит предложений остался на 8 часов.

Согласно данным отчета, цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

"В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС. В феврале ближайшее к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове - на 33%", - отмечается в сообщении.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приватбанк начал подготовку к продаже "Буковеля"Приватбанк начал подготовку к продаже "Буковеля"
На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал ценНа рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
ФГИ продал 24 автостанции в Киеве и области за 231 млн гривенФГИ продал 24 автостанции в Киеве и области за 231 млн гривен
Минфин подписал с французским банком Natixis кредитный договор на €64 млн для МариуполяМинфин подписал с французским банком Natixis кредитный договор на €64 млн для Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Годовая инфляция в Украине замедлилась до 2,4%Годовая инфляция в Украине замедлилась до 2,4%
ВВП в Украине упал впервые с 2016ВВП в Украине упал впервые с 2016
Компания "Милтон Групп" обворовала иностранцев на €65 млн за год, - СМИ
Украине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов, - международный экспертУкраине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов, - международный эксперт
Владелец "АТБ" Буткевич хочет строить малые ядерные реакторы в УкраинеВладелец "АТБ" Буткевич хочет строить малые ядерные реакторы в Украине
В Украине создадут Технологический нефтегазовый хабВ Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб
Львовская область попросила не приватизировать самое старое предприятие в УкраинеЛьвовская область попросила не приватизировать самое старое предприятие в Украине
Компания, управляющая элеватором в Каменском, заявляет о распространении сайтом СБУ неправдивой информации о предприятииКомпания, управляющая элеватором в Каменском, заявляет о распространении сайтом СБУ неправдивой информации о предприятии
МВФ пока затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы по УкраинеМВФ пока затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы по Украине
Глава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в УкраинеГлава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости