Ощадбанк объявил конкурс на главу правления

Наблюдательный совет Ощадбанка в четверг, 5 февраля, объявил конкурс на главу правления.

Об этом говорится на сайте банка.

С 26 марта 2014 года эту должность занимает Андрей Пышный. Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.

В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Это привело к конфликту с Национальным банком, который обвинил набсовет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности".

После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Также отказ получили независимые директора Алексей Гринченко и Алексей Резников, представитель от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель от Кабинета министров Даниэль Билак. Некоторые из них сейчас судятся с НБУ из-за этого.

После этого был назначен другой состав набсовета Ощадбанка во главе с Байбой Апин.

Члены наблюдательного совета предложили Пышному и "другим опытным банкирам" подавать документы на конкурс.