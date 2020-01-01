Минимальная зарплата в Украине выросла до 4723 гривен

Рост за два года - около тысячи гривен.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января повысилась на 13,2% до 4723 грн.

Такой размер установлен в законе о государственном бюджете на 2020 год.

В 2019 году минимальная зарплата составляла 4 173 гривен.

Кроме того, на 174 гривен повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц. С 1 января 2020 года он составляет 2 027 гривен. Планируется два повышения - в июле (до 2 118 гривен) и декабре (до 2 189 гривен).

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 января составляет 1 779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 гривен; для трудоспособных лиц – 2 102 гривны; для лиц, утративших трудоспособность – 1 638 гривен.

Напомним, в 2019 году минимальная зарплата в Украине составляла 4173 гривен, в 2018 году - 3723 гривны.

Во Всемирном банке советовали Украине притормозить рост минималки, поскольку оно происходит без увеличения производительности.