Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий

"Почти за 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости".

Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

"Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий. Почти за 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости", - подчеркнул премьер.

Гончарук считает, что это позволит привлечь инвестиции в ряд государственных предприятий и увеличить зарплаты работникам.

Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен и в 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

Напомним, Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью LB.ua, что законы о ФГИ, а также о приватизации, будут приняты в первом квартале 2020 года.

Сенниченко также отметил, что главный принцип работы ФГИ сегодня - "это единая политика, policy, которую я согласовал со всеми. И суть ее в том, что мы должны запустить приватизацию не просто для привлечения средств и денег, а для передачи объектов инвесторам, новым собственникам... А не просто заработать много денег на приватизации".

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