Украинский банк презентует два финтех-проекта в Кремниевой долине

Украинский Concord bank в феврале 2020 года презентует в Кремниевой долине две собственные финтех-разработки – ProCard и ConcordPay. О подготовке к мероприятию сообщил агентству "Интерфакс- Украина" председатель правления Concord bank Юрий Задоя. По его словам, презентация продуктов состоится в рамках крупнейшего стартап-мероприятии мира Startup Grind Global-2020.

«На Startup Grind Global-2020 мы едем искать не инвестиции, а новых международных партнеров для развития сотрудничества в сфере финтеха. Именно поэтому мы принимаем участие в этой конференции в качестве партнера организаторов мероприятия – Startup Grind, а не как соискатели. У нас есть отличные, рабочие продукты – наш собственный процессинговый центр ProCard и платежный сервис ConcordPay, которые мы будем презентовать во время Startup Grind Global-2020. В условиях, когда технологии стали важнее денег, нам интересно развивать партнерские отношения с крупными компаниями. Тем более, у нас есть опыт хорошего сотрудничества как с мировыми платежными системами VISA, MasterCard, так и крупнейшими PSP компаниями», - прокомментировал решение банка Юрий Задоя.

В банке уверены, что украинскому финтеху есть что предложить мировым лидерам отрасли и участие в разных форматах в мероприятиях, проходящих в Кремниевой долине является правильным.

Команда Concord bank регулярно проводит мероприятия и встречи для украинского IT- сообщества. В частности, в ноябре для участников отраслевой конференции ITEM прошел организованный банком телемост, в ходе которого украинские участники общались с представителями Кремниевой долины Никитой Сафроненко (Co-founder & COO Unicorn Lab) и Сергеем Семой (Software Engineer at Google). По итогам своего пребывания в феврале в Кремниевой долине на Startup Grind команда банка обещает поделится новостями и наблюдениями.

Startup Grind – крупнейшее в мире независимое стартап-сообщество, объединяющее более 2 млн предпринимателей и развивающее экосистемы стартапов в более чем 125 странах мира, в том числе, благодаря партнерским отношениям с такими организациями, как Google for Startups.

Startup Grind Global 2020 – самое важное событие для стартапов, технологических лидеров и крупных брендов, находящихся в авангарде инноваций. Ежегодно мероприятие собирает в Кремниевой долине 10 тыс. человек, которые в течение двух дней непрерывно обучаются, общаются и ищут партнеров для развития своих стартапов и поиска объектов инвестирования в рамках сотен сессий, нетворкингов и других социальных мероприятий. В 2020 году конференция пройдет 11-12 февраля.

ConcordPay – это платежный сервис, разработанный Concord bank с учетом потребностей владельцев онлайн-бизнесов и предназначенный для максимального удобства проведения платежей через сайт. Concord Рау предоставляет возможность покупателям на сайте оплачивать покупку с помощью классических карт VISA или MasterCard, через Apple Pay или Master Pass, в том числе, с помощью FaceID или TouchID, через инвойсинг и даже через регулярные ежемесячные платежи.

ProCard – собственный процессинговый центр Concord bank, запущенный банком совсем недавно, благодаря чему он является одним из самых современных и инновационных в Украине. Это первый процессинг во всей Европе и странах СНГ , который совместно с международными платежными системами разработал и внедрил современный и более надежный протокол уровня 2.0.

Concord bank развивается как технологичный банк. С 2015 банк создал и предложил рынку ряд знаковых финтех-продуктов и первым в Украине среди малых и средних банков получил принципальное членство MasterCard и Visa International.