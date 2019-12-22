Dragon Capital покупает львовский Идея Банк

Сделка состоится после одобрения АМКУ и Нацбанком.

Dragon Capital покупает львовский Идея Банк
Фото: ideabank.ua

Группа Dragon Capital вместе с неназванным частным инвестором подписали соглашение о покупке 100% акций львовского Идея Банка у польского холдинга Getin.

Об этом говорится на сайте Dragon Capital.

Сделка состоится после одобрения Антимонопольным комитетом и Национальным банком и выполнения сторонами ряда предварительных условий.

На сайте Getin Holding говорится, что акции покупают кипрская Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. с острова Джерси и физическое лицо.

Цена покупки в эквивалентна 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в ООО "Нью Финанс Сервис" около 5 млн грн. Цена также может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет.

В состав Getin Holding S.A. входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (РоSSия).

Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривенВ Киеве налоговая изъяла итальянские меховые шубы на 50 млн гривен
"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млнУ дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Украина разблокировала реверс газа из РумынииУкраина разблокировала реверс газа из Румынии
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривенВ Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривен
Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету в 5 гривенСегодня Нацбанк вводит в оборот монету в 5 гривен
Приватбанк подал иск на $600 млн к Коломойскому в ИзраилеПриватбанк подал иск на $600 млн к Коломойскому в Израиле
Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету "Николай Лукаш"Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету "Николай Лукаш"
НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"
ГБР объявило о подозрении бывшему и.о. главы банка "Михайловский"ГБР объявило о подозрении бывшему и.о. главы банка "Михайловский"
Суд наложил арест на активы владельца Дельта БанкаСуд наложил арест на активы владельца Дельта Банка
Экс-депутат Демчак купил долю в банке RwSЭкс-депутат Демчак купил долю в банке RwS
Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капиталКабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал
Годовая инфляция вошла в целевой диапазон НацбанкаГодовая инфляция вошла в целевой диапазон Нацбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости