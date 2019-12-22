Dragon Capital покупает львовский Идея Банк

Сделка состоится после одобрения АМКУ и Нацбанком.

Группа Dragon Capital вместе с неназванным частным инвестором подписали соглашение о покупке 100% акций львовского Идея Банка у польского холдинга Getin.

Об этом говорится на сайте Dragon Capital.

Сделка состоится после одобрения Антимонопольным комитетом и Национальным банком и выполнения сторонами ряда предварительных условий.

На сайте Getin Holding говорится, что акции покупают кипрская Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. с острова Джерси и физическое лицо.

Цена покупки в эквивалентна 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в ООО "Нью Финанс Сервис" около 5 млн грн. Цена также может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет.

В состав Getin Holding S.A. входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (РоSSия).