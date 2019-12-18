"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за медленного строительства метро на Виноградарь

"Это решение назрело уже давно".

Акционеры ПАО "Киевметрострой", которые являются генподрядчиком по строительству метро на Виноградарь, решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" представляющей акционеров "Киевметростроя".

Соответствующее решение было принято во время внеочередного общего собрания акционеров предприятия 17 декабря.

Главой набсовета "Киевметростроя" на первом заседании нового состава избран Олег Токарев.

"Подземка в столице строится крайне неудовлетворительными темпами, поэтому акционеры были вынуждены принять меры, чтобы восстановить темпы строительства метро и вернуть профессионалов на работу в компанию. Такое решение назрело уже давно", - отметил экс-глава ПАО "Киевметрострой" Владимир Петренко.

Старший партнер "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко заявил, что собрание акционеров было проведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

"В случае попыток блокировать работу или присвоить средства компании в "транзитный" период любыми лицами, в том числе из состава предыдущего менеджмента, виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - отметил он.

Напомним, в ноябре 2018 года "Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве , поскольку компания предложила цену за выполнение работ на 12 млн грн ниже ожидаемой стоимости.

На Prozorro был завершен аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции «Сырец» на Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства)).

В ноябре этого года сообщалось о строительстве первого тоннеля (вентиляционного ходка) между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".