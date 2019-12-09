Годовая инфляция вошла в целевой диапазон Нацбанка

В ноябре зафиксировали самый низкий показатель с весны 2014 года.

Годовая инфляция вошла в целевой диапазон Нацбанка
Фото: пресс-служба НБУ

Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2019 года замедлилась до 5,1% (год к году) по сравнению с 6,5% месяцем раньше.

Об этом сообщила в пятницу Государственная служба статистика.

Это самый низкий показатель с весны 2014 года. Инфляция впервые вошла в целевой диапазон Национального банка 5% +/- 1 п.п.

По сравнению с сентябрем цены выросли всего на 0,1%, а с начала года - на 8,3%.

Напомним, что в связи с замедлением инфляции Национальный банк в этом году провел уже четыре раунда снижения учетной ставки. С 25 октября она составляет 15,5%. В НБУ ожидали, что на конец года показатель инфляции снизится до 6,3%, а в конце 2020 года достигнет среднесрочной цели 5%.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет.



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