АМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годы

За четыре с половиной года этот показатель больше, чем совокупно за всю предыдущую историю комитета.

АМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годы
Фото: Politeka

Антимонопольный комитет привлек в государственный бюджет 723 миллионов гривен штрафов за2015-2019 годы. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев у себя на фейсбуке.

"Благодаря повышению качества решений и эффективному юридическому сопровождению исков АМКУ за 2015-2019 в государственный бюджет Украины поступило 723 млн грн фактически уплаченных штрафов. Этот показатель за четыре с половиной года нашей работы является большим, чем совокупно за всю предыдущую историю комитета (даже с учетом изменения курса гривны)", - подчеркнул Терентьев.

По его словам, с 2015 по 2019 годы АМКУ были наложены штрафные санкции на сумму 4,8 млрд гривен.

Терентьев также подчеркнул, что эта сумма больше чем за всю предыдущую историю АМКУ даже если считать без штрафа, наложенного на роSSийский "Газпром" в январе 2016 года (с учетом штрафа "Газпрома" - общий размер наложен штрафов достигнет 90.8 млрд гривен).

Напомним, в октябре АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн производителей и дистрибьюторов сигарет за антиконкурентные согласованные действия. Одна "Тедис Украина" отрицал обвинения АМКУ.

Кроме того, в конце сентября Антимонопольный комитет обязал четыре коммунальных предприятия вернуть Киеву 35 млн гривен, которые они оставили себе "на содержание службы заказчика".

В 2019 году на выполнение программы экономического и социального развития КГГА выделил 1,4 млрд гривен. Эти деньги вопреки требованиям закона о местном самоуправлении были без конкурса переданы четырем коммунальным предприятиям.

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