Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона

Гарантированная цена вводится на случай "газовой войны".

Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Фото: Depositphotos/juvelez

Кабинет министров ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией.

Об этом рассказал журналистам после заседания правительства премьер Алексей Гончарук.

"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Такое решение - гарантированная цена на газ - мы на правительстве приняли. Мы договорились [с Нафтогазом], что на период отопительного сезона мы обеспечиваем каждому человеку возможность не платить больше за коммунальные услуги, стоимость которых зависит от такого важного энергоносителя", - сказал Гончарук.

По условиям программы каждый потребитель Украине с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).

По данным Кабмина, это самая низкая цена для отопительного сезона за последние два года.

Программа добровольная, потребитель сможет из нее выйти и платить за газ по действующей месячной цене.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
МЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИМЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИ
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой
Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до полумиллиарда долларовДолг "Манчестер Юнайтед" вырос до полумиллиарда долларов
Смолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФСмолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин передал на приватизацию 339 предприятийКабмин передал на приватизацию 339 предприятий
Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимумОкружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
В Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабженияВ Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабжения
"Нафтогаз" увеличил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре"Нафтогаз" увеличил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре
Кабмин утвердил проект бюджета во втором чтенииКабмин утвердил проект бюджета во втором чтении
Кабмин приказал перевести все выплаты чиновникам в безналичную формуКабмин приказал перевести все выплаты чиновникам в безналичную форму
"Нафтогаз" уверен в прохождении отопительного сезона даже без транзита газа"Нафтогаз" уверен в прохождении отопительного сезона даже без транзита газа
53% населения не поддерживает отмену моратория на торговлю землей, - опрос53% населения не поддерживает отмену моратория на торговлю землей, - опрос
Кабмин приказал продать ненужное госимущество через "Prozorro.Продажи"Кабмин приказал продать ненужное госимущество через "Prozorro.Продажи"
Последние новости
Подгружаем последние новости