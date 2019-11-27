Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Гарантированная цена вводится на случай "газовой войны".
Кабинет министров ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией.
Об этом рассказал журналистам после заседания правительства премьер Алексей Гончарук.
"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Такое решение - гарантированная цена на газ - мы на правительстве приняли. Мы договорились [с Нафтогазом], что на период отопительного сезона мы обеспечиваем каждому человеку возможность не платить больше за коммунальные услуги, стоимость которых зависит от такого важного энергоносителя", - сказал Гончарук.
По условиям программы каждый потребитель Украине с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).
По данным Кабмина, это самая низкая цена для отопительного сезона за последние два года.
Программа добровольная, потребитель сможет из нее выйти и платить за газ по действующей месячной цене.