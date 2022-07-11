В Дании зафиксировали самый большой за 40 лет рост цен

Инфляция растет

Так, в мае индекс потребительских цен вырос на 7,4%, а в июне — на 8,2% по сравнению с этим же месяцем в 2021 году.

«Это самый высокий годовой рост индекса потребительских цен с 1983 года, когда рост составил 8,7%», — отмечают в статведомстве.

Рост цен на базовые товары составил 12,7% — больше всего с 1982 года. Наиболее стремительно подорожали природный газ и горючее.

Как писал ранее «Минфин», потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Это максимальный показатель истории подсчетов.