Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривен

В обеспечение "VAB Банка" Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства всех доходов и имущества.

Бывший владелец "VAB Банка" и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк задолжал Нацбанку 10,6 млрд грн. С 2015 года НБУ подал более 50 исков в суды против него и его компаний. Об этом сообщается на фейсбуке НБУ.

"По двум своим банкам Олег Бахматюк задолжал 10,6 млрд грн Национальному банку. У НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 млрд грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности. Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний", - говорится в сообщении.

НБУ имеет 19 судебных решений в свою пользу, которые вступили в законную силу по «Финансовой инициативе», но ни одного решения, которое вступило в силу, по "VAB Банку".

"Однако даже 19 (судебных - ред.) побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что в 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а у банков стояли очереди вкладчиков, не возникал вопрос, выдавать рефинансирование или нет. Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки - вовремя возвращать депозиты, и "VAB Банк" - не исключение.

"Всего в 2014 году "VAB Банк" получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре - 1,2 млрд грн. В свою очередь, Национальный банк придерживался всех процедур выдачи стабилизационного кредита", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, в обеспечение "VAB Банка" Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства всех доходов и имущества.

Отмечается, что в целом у НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн. Также подконтрольная ему «Станиславская торговая компания» предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн.

"Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн", - отмечают в НБУ.

Напомним, 13 ноября Олег Бахматюк и глава правления банка Денис Мальцев стали подозреваемыми по делу VAB Банка.

Общее количество подозреваемых по делу VAB Банка выросло до 10 человек.