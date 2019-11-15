Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривен

В обеспечение "VAB Банка" Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства всех доходов и имущества.

Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривен
Фото: Макс Левин

Бывший владелец "VAB Банка" и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк задолжал Нацбанку 10,6 млрд грн. С 2015 года НБУ подал более 50 исков в суды против него и его компаний. Об этом сообщается на фейсбуке НБУ.

"По двум своим банкам Олег Бахматюк задолжал 10,6 млрд грн Национальному банку. У НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 млрд грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности. Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний", - говорится в сообщении.

НБУ имеет 19 судебных решений в свою пользу, которые вступили в законную силу по «Финансовой инициативе», но ни одного решения, которое вступило в силу, по "VAB Банку".

"Однако даже 19 (судебных - ред.) побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что в 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а у банков стояли очереди вкладчиков, не возникал вопрос, выдавать рефинансирование или нет. Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки - вовремя возвращать депозиты, и "VAB Банк" - не исключение.

"Всего в 2014 году "VAB Банк" получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре - 1,2 млрд грн. В свою очередь, Национальный банк придерживался всех процедур выдачи стабилизационного кредита", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, в обеспечение "VAB Банка" Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства всех доходов и имущества.

Отмечается, что в целом у НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн. Также подконтрольная ему «Станиславская торговая компания» предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн.

"Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн", - отмечают в НБУ.

Напомним, 13 ноября Олег Бахматюк и глава правления банка Денис Мальцев стали подозреваемыми по делу VAB Банка.

Общее количество подозреваемых по делу VAB Банка выросло до 10 человек.

В течение 11-12 ноября подозрения получили восемь лиц. Это экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга, бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский; экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкцийРоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкций
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготамиВ Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержкиМинэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки
Минфин погасил миллиардную задолженность по зарплатам шахтеровМинфин погасил миллиардную задолженность по зарплатам шахтеров
Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривенБывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Фонд гарантирования вкладов продал пул активов за рекордные 850 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал пул активов за рекордные 850 млн гривен
Минэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три годаМинэкономики обещает украинцам среднюю зарплату 16 тыс. гривен через три года
ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривенГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен
У полтавских предпринимателей отобрали сумки с 12 миллионами гривенУ полтавских предпринимателей отобрали сумки с 12 миллионами гривен
Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривенНацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен
В Херсонской области задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн гривенВ Херсонской области задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости