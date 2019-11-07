Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн

Финальный объем выпуска зависит от интереса инвесторов.

Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Укрэксимбанк начал размещение 10-летних еврооблигаций примерно на $100 млн под ставку ниже 10%.

По данным профильного издания "Финклуб", финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на бумаги.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Напомним, что за последнее время целый ряд украинских компаний разместили еврооблигации.

ДТЭК ВИЭ выпустил пятилетние "зеленые" еврооблигации на €325 млн под 8,5% годовых, "Нафтогаз" - семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,625% годовых.

"Интерпайп" в рамках реструктуризации долгов выпустил пятилетние еврооблигации на $309,2 млн под 10,25%.

"Метинвест" в рамках реструктуризации еврооблигаций осуществил новый выпуск бондов, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму $500 млн со ставкой 7,75% годовых и 5-летний транш на сумму €300 млн со ставкой 5,625% годовых.

"Кернел" выпустил пятилетние еврооблигации на $300 млн с доходностью 6,625%.

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