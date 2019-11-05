"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
"Избыточная" энергия не используется, но оплачивается.
Депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что сегодня ночью "Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию из-за избытка производства
"Диспетчер Укрэнерго ограничил выработку ветроэлектростанций Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи", - написал Герус в фейсбуке.
Несмотря на то, что выработанная энергия не была использована, ДТЭК все равно получит оплату в размере 2,9 грн за кВт-час.
"Проблема нарастает, а весной приобретет масштабный характер", - предупредил Герус.
Напомним, что в "Укрэнерго" раньше говорили, что единственный вариант для балансировки объединенной энергосистемы без ограничения генерации из возобновляемых источников энергии заключается в создании современных высокоманевренных мощностей - газопоршневых станций и накопителей энергии (energy storage). По оценкам компании, до 2025 года необходимо построить до 2,5 тыс. МВт таких балансирующих мощностей.
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Финансы
05.11.2019 12:03