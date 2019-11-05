Депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что сегодня ночью "Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию из-за избытка производства

"Диспетчер Укрэнерго ограничил выработку ветроэлектростанций Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи", - написал Герус в фейсбуке.

Несмотря на то, что выработанная энергия не была использована, ДТЭК все равно получит оплату в размере 2,9 грн за кВт-час.

"Проблема нарастает, а весной приобретет масштабный характер", - предупредил Герус.

Напомним, что в "Укрэнерго" раньше говорили, что единственный вариант для балансировки объединенной энергосистемы без ограничения генерации из возобновляемых источников энергии заключается в создании современных высокоманевренных мощностей - газопоршневых станций и накопителей энергии (energy storage). По оценкам компании, до 2025 года необходимо построить до 2,5 тыс. МВт таких балансирующих мощностей.