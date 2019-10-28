Витренко: в случае прекращения транзита в ГТС можно закачать водород

Альтернативные способы использования "трубы" не компенсируют потерю доходов от транзита.

Витренко: в случае прекращения транзита в ГТС можно закачать водород
Фото: utg.ua

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что в случае прекращения транзита роSSийского газа украинскую ГТС можно будет использовать для хранения и транспортировки водорода.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"Есть новейшие технологии, например, водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сказал Витренко.

Кроме того, он предполагает, что ГТС можно будет использовать для транспортировки газа из Румынии в Словакию, Польшу или Молдовую.

"Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без роSSийского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не просто, но перспектива есть", - сказал Витренко.

При этом он признал, что альтернативные пути использования ГТС не в состоянии компенсировать потери от прекращения роSSийского транзита.

"В ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит", - сказал он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

В "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банкахНБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic PipeДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Новый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатраНовый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатра
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ прогнозирует сохранение транзита роSSийского газа в объеме 50 млрд кубометровНБУ прогнозирует сохранение транзита роSSийского газа в объеме 50 млрд кубометров
Гончарук заявил о возможности IPO "Укрпочты"Гончарук заявил о возможности IPO "Укрпочты"
"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" $11 млрд за прекращение транзита газа"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" $11 млрд за прекращение транзита газа
В "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителейВ "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей
"Нафтогаз": прекращение транзита газа с 1 января остается базовым сценарием"Нафтогаз": прекращение транзита газа с 1 января остается базовым сценарием
Оператор ГТС готовится к прекращению РоSSией транзита газаОператор ГТС готовится к прекращению РоSSией транзита газа
В Украине запустился государственный фонд стартапов на 390 млн грн. Можно получить до $75 000
Глава АМКУ заявил о возможности принудительного разделения химического бизнеса ФирташаГлава АМКУ заявил о возможности принудительного разделения химического бизнеса Фирташа
"Нафтогаз" не получал от "Газпрома" предложений о мировом соглашении, - Витренко"Нафтогаз" не получал от "Газпрома" предложений о мировом соглашении, - Витренко
Рожкова заявила о возможности повторной национализации ПриватбанкаРожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости