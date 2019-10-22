Новостей.COM ⇒
2019-10-22
Две компании Григоришина подали на банкротство
"Запорожтрансформатор" и ЛЭО сами подали заявления в суд.
Константин Григоришин
Фото: Макс Левин
Компании "Запорожтрансформатор" и "Луганское энергетическое объединение", которые связывают с Константином Григоришиным, на прошлой неделе подали заявления о банкротстве.
Банкротство "Запорожтрансформатора" будет рассматриваться в Хозяйственном суде Запорожской области, а ЛЭО - в Хозяйственном суде Луганской области, пишет издание "Finbalance".
"Запорожтрансформатор" по состоянию на конец 2018 года было должно банкам 8,87 млрд гривен при том, что все его активы оценивались примерно в 4 млрд гривен.
У ЛЭО также были большие долги перед госпредприятием "Энергорынок" из-за неплатежи клиентов на оккупированной территории Луганской области.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
«« Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"
21.10.2019 12:49
21.10.2019 12:49
Табачная компания "JTI Украина" резко сократила производство из-за принятого Радой закона »»
22.10.2019 14:23
22.10.2019 14:23
←+Ctrl+→