Две компании Григоришина подали на банкротство

"Запорожтрансформатор" и ЛЭО сами подали заявления в суд.

Компании "Запорожтрансформатор" и "Луганское энергетическое объединение", которые связывают с Константином Григоришиным, на прошлой неделе подали заявления о банкротстве.

Банкротство "Запорожтрансформатора" будет рассматриваться в Хозяйственном суде Запорожской области, а ЛЭО - в Хозяйственном суде Луганской области, пишет издание "Finbalance".

"Запорожтрансформатор" по состоянию на конец 2018 года было должно банкам 8,87 млрд гривен при том, что все его активы оценивались примерно в 4 млрд гривен.

У ЛЭО также были большие долги перед госпредприятием "Энергорынок" из-за неплатежи клиентов на оккупированной территории Луганской области.