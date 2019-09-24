?Судья ОАСК отменил невыгодное застройщику решение Верховного Суда

Судья Окружного административного суда Игорь Погрибниченко принял решение, которое де-факто отменяет решение Верховного Суда.

Об этом говорится в публикации "Наших грошей".

Судебное разбирательство касалось строительства 26-этажного ЖК "Покрова" на улице Сечевых Стрельцов в центральной части Киева , девелопером которого выступает компания "Укрбуд Девелопмент". В 2016 году застройщики получили разрешение Госархстройинспекции и успели построить первые этажи, но потом его аннулировали в связи с тем, что проектная документация была разработана на основании недействительных градостроительных условий и ограничений от 2011 года.

Фото: jk-pokrova.com.ua

Кроме того, предписание об остановке работ выдал Минкульт, с которым застройщик не согласовал строительство в историческом ареале Киева с ограничением по высотности в 27 метров.

Суды трех инстанций, включая Верховный Суд, подтвердили невозможность строительства 72-метрового ЖК.

Застройщиков это не остановило, и в июне 2019 года они пошли в Окружной админсуд с требованием увеличить граничную высоту объекта до 72,6 м, которые якобы были предусмотрены старыми градостроительными условиями. 16 сентября судья Погрибниченко это требование удовлетворил.

В своем решении Верховный Суд отказался отменить старые градостроительные условия на основании того, что они и так утратили силу. Судья ОАСК решил, что раз ВС не отменил их, значит они законные, и приказал выдать их под уже разработанный проект на 26-этажный ЖК.

Напомним, судья Погрибниченко - фигурант дела НАБУ и ГПУ о вмешательстве в деятельность государственных органов. По версии следствия, он вместе со своим шефом Павлом Вовком саботировал квалификационное судей ОАСК пытем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и другими методами.

Генеральная прокуратура подавала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении от должности Погрибниченко, но получила отказ.