Рада отменила паевой взнос при строительстве с 2021 года

В 2020 году будет действовать переходной период с жесткими условиями.

Рада отменила паевой взнос при строительстве с 2021 года
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в пятницу, 20 сентября, приняла в втором чтении и в целом законопроект №1059 о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.

Его поддержали 272 депутата.

Одним из положений этого законопроекта предлагается отменить обязательную уплату паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта в размере 4% от стоимости жилого строительства и 10% от стоимости нежилой застройки. Эта норма вступит в силу с 2021 года.

В 2020 году будет действовать переходной период с фиксированной ставкой 4% для нежилых зданий и сооружений, 2% для жилых домов, 0% для промышленного строительства, объектов социального значения.

Паевое участие нужно будет платить исключительно деньгами до принятия объекта строительства в эксплуатацию. Они могут быть использованы исключительно для создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

В пояснительной записке говорится, что паевой взнос является квазиналогом на строительство, который формально платится застройщиком, но фактически возложен на покупателя недвижимости.

Аналоги украинского паевого взноса крайне редки в мировой практике, а если и случаются, то применяются в существенно более низких размерах и не имеют отношения к строительным работам, выполняемых на земельных участках частной собственности. По данным рейтинга Doing Business 2017 существование в Украине паевого взноса увеличивает расходы на административные процедуры, связанные со строительством промышленного объекта, в среднем до 15,2%.

Автором законопроекта являвется депутат Елена Шуляк, которая раньше руководила направлением "Строительство" в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2018 году в интервью LB.ua Шуляк говорила, что паевой взнос - источник коррупции и компенсаторов для его отмены вполне достаточно. "Отмена такого налога была бы не просто прогрессивной историей. Это - шанс сделать страну более конкурентной в борьбе за привлечение инвесторов", - заявляла она.

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