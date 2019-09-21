Полиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в Ирпене

Сотрудники полиции Киевской области в четверг пришли с обыском к ирпенскому застройщику "БГМ ЛТД" ("Билдгрупменеджмент"), заморозившего свои объекты, собрав с инвесторов 80 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник облуправления Андрей Небытов.

"Начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК «Фреш Сити», ЖК «Панорамный 2», ЖК «Княжий двор», расположенных в городе Ирпень. Пострадавших от действий мошенников - более 1500 граждан. Причиненный ущерб - более 80 млн грн", - говорится в фейсбуке Небытова.

Директору и бухгалтеру компании подозревают по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса - мошенничество.

Организатор находится за границей. Ему сообщат о подозрении заочно, после чего объявят в розыск.

У "БГМ ЛТД" в Ирпене есть восемь домов в разной степени готовности. Кроме указанных Небытовым, это также дома "Панорамный", "Алфавит", "Южный", Sherwood Park и Sherwood Park.