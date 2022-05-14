В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур
С 24 февраля Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финансового мониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить, информирует
С начала войны Госфинмониторингом в сотрудничестве с правоохранительными органами заморожено более 1 млрд. грн. на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. Об этом говорится в материалах Госфинмониторинга, имеющихся в распоряжении редакции.
Указанные средства остановлены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки.
В целом, за период с 24 февраля по 12 мая 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финансового мониторинга 152 514 уведомлений о подлежащих проверке финансовых операциях. Из них:
- 5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельности);
- 146 531 сообщение о пороговых операциях;
- 11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
- 361 сообщение, полученное по запросу отслеживания.
Также, за этот же период Госфинмониторингом получено 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.
Напомним, правление НБУ 24 февраля было введено ограничение на осуществление трансграничных переводов валютных ценностей за пределы Украины.
Согласно закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», субъектами первичного финансового мониторинга являются:
- абсолютно все хозяйствующие субъекты, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
- операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций;
- субъекты аудиторской деятельности; бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету;
- субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
- адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
- нотариусы;
- субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги;
лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами;
- субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
- субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
- субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги в сфере лотерей и/или азартных игр; поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов.