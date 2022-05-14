В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур

С начала войны Госфинмониторингом в сотрудничестве с правоохранительными органами заморожено более 1 млрд. грн. на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций. Об этом говорится в материалах Госфинмониторинга, имеющихся в распоряжении редакции.

Указанные средства остановлены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки.

В целом, за период с 24 февраля по 12 мая 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финансового мониторинга 152 514 уведомлений о подлежащих проверке финансовых операциях. Из них:

5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельности);

146 531 сообщение о пороговых операциях;

11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;

361 сообщение, полученное по запросу отслеживания.

Также, за этот же период Госфинмониторингом получено 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.

Напомним, правление НБУ 24 февраля было введено ограничение на осуществление трансграничных переводов валютных ценностей за пределы Украины.

Согласно закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», субъектами первичного финансового мониторинга являются: