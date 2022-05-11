Купить квартиру в Ирпене: какова стоимость жилья в новостройках

Города Киевской области понемногу восстанавливаются после боевых действий и роSSийской оккупации. Рынок недвижимости оживает. Украинцы начинают продавать квартиры близи столицы. Узнайте сколько нужно заплатить за жилье в Ирпене.

Эксперты проанализировали предложения. Однокомнатная квартира в 37 квадратных метров с индивидуальным газовым отоплением обойдется в 999 180 гривен. Двухкомнатная 39-метровая квартира будет дороже: 1 248 445 грн. При этом электричество, вода и газ подключены, а ремонта нет.

За двухкомнатную квартиру в новостройке с площадью в 59 квадратных метров необходимо заплатить 1 513 359 гривен.

Более обеспеченным украинцам предлагают варианты подороже. Двухкомнатная квартира размером 52 квадратных метра стоит 2 131 491 гривен. В эту стоимость входят установленный электростабилизатор и газовый котел. Однако в апартаментах также также нет ремонтных работ.

Квартира с двумя комнатами и размеров в 80 квадратных метров обойдется в 2 435 990 гривен.

По словам специалистов по недвижимости, самые дешевые квартиры без ремонта в новостройках стоят от 775 тысяч гривен. За самые дорогие придется выложить около 2,5 миллиона гривен.

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