Новое жилье под Киевом: в Ирпене построят 1000 квартир

Уже в ближайшие пять месяцев в Ирпене под Киевом обещают построить около тысячи квартир за государственные средства. Новое жилье, которое будет предназначаться для людей, лишившихся крыши над головой, обещают сдать в эксплуатацию до нового года.

Об этом после общения с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Новый жилой комплекс построят на территории, где когда-то находился санаторий "Ласточка". Ориентировочная общая площадь новостройки – 50 тысяч квадратных метров. И она будет содержать 900–1000 квартир.

Уже готов проект, по которому будет строиться жилой комплекс. Его разработали специалисты Киевской областной военной администрации. Отличие нового жилищного комплекса состоит в том, что в нем будут учтены все требования безбарьерности, а также требования к безопасности проживания. Под домом оборудуют большое бомбоубежище.

Еще один такой жилой комплекс планируют строить в Бородянке.

Мэр также рассказал, сколько домов в Ирпене подлежат сносу, и сколько нуждаются в ремонте. В результате военных действий в городе полностью разрушены 885 домов, 2738 – разрушены частично и 8600 – повреждены поверхностно. Конечно, все разрушенные дома должны быть снесены, и на их месте будут постепенно возводить новостройки.

Напомним, правительство уже выделило первый финансовый транш на восстановление поврежденного жилья. Правда, эти деньги пойдут на ремонт не сильно поврежденных квартир, которые можно быстро восстановить. Что касается строительства нового жилья, то власть подходит к этим вопросам осторожно. Ведь война продолжается, и никто не знает коварных планов врага.