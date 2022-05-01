Что уже заработало в Буче, Ирпене и Ворзеле: интерактивная онлайн-карта

На освобожденной Киевщине восстанавливаются инфраструктурные объекты и в целом возвращается жизнь. Например, для Ирпеня создали интерактивную карту, где отображаются работающие локации города.

Карта доступна по ссылке, информирует Апостроф .

На карте можно увидеть все заведения, магазины, волонтерские центры или локации горожан, оказывающих услуги на дому. Кроме того, в Ирпене возобновляют свою работу служба такси "Сова", магазин "Мясито", отделение Rozetka и многие другие бизнесы.

Интерактивная карта появилась только 1 мая, поэтому количество локаций будет увеличиваться.

