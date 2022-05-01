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2022-05-01
Что уже заработало в Буче, Ирпене и Ворзеле: интерактивная онлайн-карта
На освобожденной Киевщине восстанавливаются инфраструктурные объекты и в целом возвращается жизнь. Например, для Ирпеня создали интерактивную карту, где отображаются работающие локации города.
Карта доступна по ссылке, информирует
На карте можно увидеть все заведения, магазины, волонтерские центры или локации горожан, оказывающих услуги на дому. Кроме того, в Ирпене возобновляют свою работу служба такси "Сова", магазин "Мясито", отделение Rozetka и многие другие бизнесы.
Интерактивная карта появилась только 1 мая, поэтому количество локаций будет увеличиваться.
Лиза Бровко, Апостроф