Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РоSSии за активы в Крыму

Сумма компенсации - $1,3 млрд плюс проценты.

Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РоSSии за активы в Крыму
Фото: Сергей Нужненко

Ощадбанк получил исполнительные документы по компенсации убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма со стороны РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Указанные исполнительные листы являются основанием для выполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около $1,3 млрд плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов.

Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, который выиграл дело против РФ по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма. 26 ноября 2018 годагосбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы в Арбитражном трибунале в Париже.

В августе 2019 года РоSSия обжаловала решение арбитража и заявила, что Ощадбанк как часть бывшего Сбербанка СССР ничего не инвестировал.

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