Глава Disney Боб Айгер ушёл из совета директоров Apple накануне телевизионных битв

Apple заявила, что исполнительный директор Walt Disney Co. Боб Айгер (Bob Iger) покинул совет директоров купертинского гиганта 10 сентября, поскольку две компании готовятся к конкурентной борьбе в области потоковых телевизионных служб. Господин Айгер покинул совет директоров Apple ровно в тот день, когда были раскрыты новые подробности об Apple TV+: услуга будет стоить $4,99 в месяц (в РоSSии — 199 ? в месяц) и будет запущена 1 ноября более чем в 100 странах.

Apple тратит миллиарды долларов в Голливуде на создание эксклюзивных материалов для этой новой службы. Ежемесячная стоимость подписки на Apple TV+ заметно выигрывает у предложения Disney, которая ранее в этом году объявила о скором запуске своей собственной потоковой службы: Disney+ дебютирует 12 ноября и будет стоить $6,99 в месяц.

Между крупными американскими компаниями Apple и Disney долгое время были уникальные отношения. Начались они ещё с того времени, когда соучредитель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) стал одним из директоров и крупным акционером Disney, когда развлекательный гигант приобрёл анимационную студию Pixar, большей частью акций которой владел господин Джобс. Боб Айгер вошёл в состав директоров Apple вскоре после смерти Стива Джобса в 2011 году.

«Несмотря на то, что нам будет очень не хватать его вклада в качестве члена совета директоров, мы уважаем его решение и имеем все основания надеяться, что наши отношения с Бобом и Disneyбудут продолжаться в будущем», — говорится в заявлении Apple .

В свою очередь господин Айгер сказал, что работать в качестве члена совета директоров компании Apple в течение восьми лет было исключительной привилегией. Также он добавил: «Я очень уважаю Тима Кука, его команду в Apple и моих коллег по совету. Apple — одна из самых уважаемых компаний в мире, известная качеством и целостностью своих продуктов и сотрудников».



