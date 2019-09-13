В Раде хотят декларировать доходы физлиц. И разрешить налоговой проверять их расходы

Такие нормы содержатся в законопроекте №1183. В нем предлагается позволить украинцам раскрыть государству свои богатства, заплатив минимальный налог, пишут AIN.UA

Свои предложения депутаты аргументируют желанием вывести из тени доходы граждан и составить реальное представление об их благосостоянии в 2019 году.

При этом в дальнейшем государство будет контролировать, не тратят ли украинцы больше денег, чем показывают.

О чем речь

По сути речь в законопроекте идет о так называемых нулевых декларациях, которые позволяют физлицам «легализировать» свои активы. Ранее об этой инициативе рассказывал финансист «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

В законопроекте предлагается провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года. Само декларирование стартует 1 января 2020 года и будет продолжаться до 31 мая 2020-го. При этом, не обязательно указывать источники происхождения и стоимость декларируемых активов.

Физлицо также может самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть), с которого не уплачен НДФЛ, и за который были куплены декларируемые активы, и уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них гособлигации).

Что можно задекларировать

Декларированию подлежат:

  • наличные и валюта,
  • драгоценные металлы и изделия из них,
  • ценные бумаги,
  • движимое и недвижимое имущество,
  • объекты незавершенного строительства,
  • доли (паи) в имуществе юридических лиц,
  • другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.

Контроль расходов

После завершения кампании добровольного декларирования, предлагается разрешить налоговым органам контролировать расходы физических лиц, чтобы понимать, соответствуют ли они задекларированным доходам.

Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года. Надзору будут подлежать расходы свыше 150 000 грн на покупку товаров и услуг.

Если сумма расходов будет превышать сумму задекларированных за год доходов на 45 000 грн и больше (10 необлагаемых минимумов), налоговая сможет инициировать невыездную проверку.

Если физлицо не сможет подтвердить источник этих средств, то заплатит дополнительный налог — 18% от этой суммы.

А если ничего не декларировать?

Тогда по истечению срока подачи одноразовой декларации расходы будут сравниваться с фиксированной суммой в 1 млн грн. Поскольку, как говорится в тексте, законопроекта,

«В случае непредставления физическим лицом единовременной декларации декларируемыми таким физическим лицом считаются активы, что на 31 декабря 2019 зарегистрированы или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украине, а также денежные средства в сумме 1 миллион гривен«.

Как будут мониторить расходы

В законопроекте говорится о некоей «автоматизированной системе мониторинга», которая будет сравнивать доходы с расходами физлиц. Однако не уточняется, каким именно способом будут мониторить собственно расходы.

Комментарий юриста

Юли Гудименко, Axon Partners

Сейчас в Верховной раде зарегистрированы два законопроекта: 1183 и 1232, которые касаются доходов физических лиц. Это не новое для Украины. Бум таких законопроектов наблюдался в конце 2015, в начале 2016 года. Например: проект № 3661 о нулевой декларации или № 4713 о налоговой амнистии.

Чего ожидать? Налоговая будет сравнивать все ваши приобретения (активы, услуги, работы) на сумму свыше 150 000 грн с вашими доходами.

Что считается доходами?

  • всё налогооблагаемые и необлагаемые доходы, согласно ст. 164 и 165 НК Украины;
  • полученные либо лично вами, либо возвращенные вам займы;
  • денежные средства, задекларированные вами в одноразовой декларации;
  • 1 млн гривен, который государство вам декларирует автоматически, если вы не подали одноразовую декларацию.

Да, это не опечатка про 1 миллион. Пункт 7 проекта № 1183 предусматривает, что если вы не подаете одноразовую декларацию, то считается, что на 31 декабря 2019 года вы задекларировали активы, зарегистрированные или задекларированные другим способом, а также денежные средства в сумме 1 000 000 гривен.

Что считается расходами, которые контролируются?

  • приобретение активов, работ, услуг, стоимость каждой неделимой единицы которых выше суммы, подлежащей финансовому мониторингу (сейчас 150 000 грн.);
  • предоставленные вами займы выше этой суммы.

То есть, пока выглядит так, что если вы приобрели ювелирный гарнитур: колье (140 000 грн), кольцо (90 000 грн), браслет (120 000 грн), то вас не должны контролировать.

Когда ожидать? Первый налоговый период начинается с 01.01.2020 года.

Что ещё интересного? Если вы до 31 мая 2020 года подадите одноразовую декларацию (проект 1183) или до 31 марта 2010 года (проект 1232) – специальную декларацию, то законодатель обещает освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства при получении доходов, которые вы задекларировали. Но с них придётся заплатить налог: 9 % (проект 1183) или 5/10 % (проект 1232).


Майя Яровая, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налоговФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривенБывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Долги ФОП перед налоговой растут на 700 млн в год. Сами предприниматели могут об этом и не подозреватьДолги ФОП перед налоговой растут на 700 млн в год. Сами предприниматели могут об этом и не подозревать
Налоги в IT-сфере хотят повысить в два раза. Что об этом думают руководители украинских IT-компаний
США оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информацииСША оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информации
Мошенник покупал за рубежом технику краденными картами и затем продавал ее в УкраинеМошенник покупал за рубежом технику краденными картами и затем продавал ее в Украине
"Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич""Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич"
Застройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жильяЗастройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жилья
Львовские предприниматели требуют разрешить продажу алкоголя в киоскахЛьвовские предприниматели требуют разрешить продажу алкоголя в киосках
НКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежекНКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежек
В Фискальной служба отметили удивительно низкие доходы в декларациях звезд шоу-бизнеса и спортаВ Фискальной служба отметили удивительно низкие доходы в декларациях звезд шоу-бизнеса и спорта
В Киеве возле станции метро "Лыбидская" на месте промзоны хотят построить жилые домаВ Киеве возле станции метро "Лыбидская" на месте промзоны хотят построить жилые дома
Последние новости
Подгружаем последние новости