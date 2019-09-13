В Раде хотят декларировать доходы физлиц. И разрешить налоговой проверять их расходы

Такие нормы содержатся в законопроекте №1183. В нем предлагается позволить украинцам раскрыть государству свои богатства, заплатив минимальный налог, пишут AIN.UA

Свои предложения депутаты аргументируют желанием вывести из тени доходы граждан и составить реальное представление об их благосостоянии в 2019 году.

При этом в дальнейшем государство будет контролировать, не тратят ли украинцы больше денег, чем показывают.

О чем речь

По сути речь в законопроекте идет о так называемых нулевых декларациях, которые позволяют физлицам «легализировать» свои активы. Ранее об этой инициативе рассказывал финансист «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

В законопроекте предлагается провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года. Само декларирование стартует 1 января 2020 года и будет продолжаться до 31 мая 2020-го. При этом, не обязательно указывать источники происхождения и стоимость декларируемых активов.

Физлицо также может самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть), с которого не уплачен НДФЛ, и за который были куплены декларируемые активы, и уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них гособлигации).

Что можно задекларировать

Декларированию подлежат:

наличные и валюта,

драгоценные металлы и изделия из них,

ценные бумаги,

движимое и недвижимое имущество,

объекты незавершенного строительства,

доли (паи) в имуществе юридических лиц,

другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.

Контроль расходов

После завершения кампании добровольного декларирования, предлагается разрешить налоговым органам контролировать расходы физических лиц, чтобы понимать, соответствуют ли они задекларированным доходам.

Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года. Надзору будут подлежать расходы свыше 150 000 грн на покупку товаров и услуг.

Если сумма расходов будет превышать сумму задекларированных за год доходов на 45 000 грн и больше (10 необлагаемых минимумов), налоговая сможет инициировать невыездную проверку.

Если физлицо не сможет подтвердить источник этих средств, то заплатит дополнительный налог — 18% от этой суммы.

А если ничего не декларировать?

Тогда по истечению срока подачи одноразовой декларации расходы будут сравниваться с фиксированной суммой в 1 млн грн. Поскольку, как говорится в тексте, законопроекта,

«В случае непредставления физическим лицом единовременной декларации декларируемыми таким физическим лицом считаются активы, что на 31 декабря 2019 зарегистрированы или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украине, а также денежные средства в сумме 1 миллион гривен«.

Как будут мониторить расходы

В законопроекте говорится о некоей «автоматизированной системе мониторинга», которая будет сравнивать доходы с расходами физлиц. Однако не уточняется, каким именно способом будут мониторить собственно расходы.

Комментарий юриста

Юли Гудименко, Axon Partners

Сейчас в Верховной раде зарегистрированы два законопроекта: 1183 и 1232, которые касаются доходов физических лиц. Это не новое для Украины. Бум таких законопроектов наблюдался в конце 2015, в начале 2016 года. Например: проект № 3661 о нулевой декларации или № 4713 о налоговой амнистии.

Чего ожидать? Налоговая будет сравнивать все ваши приобретения (активы, услуги, работы) на сумму свыше 150 000 грн с вашими доходами.

Что считается доходами?

всё налогооблагаемые и необлагаемые доходы, согласно ст. 164 и 165 НК Украины;

полученные либо лично вами, либо возвращенные вам займы;

денежные средства, задекларированные вами в одноразовой декларации;

1 млн гривен, который государство вам декларирует автоматически, если вы не подали одноразовую декларацию.

Да, это не опечатка про 1 миллион. Пункт 7 проекта № 1183 предусматривает, что если вы не подаете одноразовую декларацию, то считается, что на 31 декабря 2019 года вы задекларировали активы, зарегистрированные или задекларированные другим способом, а также денежные средства в сумме 1 000 000 гривен.

Что считается расходами, которые контролируются?

приобретение активов, работ, услуг, стоимость каждой неделимой единицы которых выше суммы, подлежащей финансовому мониторингу (сейчас 150 000 грн.);

которых выше суммы, подлежащей финансовому мониторингу (сейчас 150 000 грн.); предоставленные вами займы выше этой суммы.

То есть, пока выглядит так, что если вы приобрели ювелирный гарнитур: колье (140 000 грн), кольцо (90 000 грн), браслет (120 000 грн), то вас не должны контролировать.

Когда ожидать? Первый налоговый период начинается с 01.01.2020 года.

Что ещё интересного? Если вы до 31 мая 2020 года подадите одноразовую декларацию (проект 1183) или до 31 марта 2010 года (проект 1232) – специальную декларацию, то законодатель обещает освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства при получении доходов, которые вы задекларировали. Но с них придётся заплатить налог: 9 % (проект 1183) или 5/10 % (проект 1232).