Привезли "хлопці з Чечні": у Білорусі продають крадені черешні та помідори з півдня України

Привезли "хлопці з Чечні": у Білорусі продають крадені черешні та помідори з півдня України

З Мелітополя вкрали черешню, з Херсона помідори і привезли на ринки в Білорусі.

На ринках у Білорусі з'явилися Мелітопольські черешні та херсонські помідори. Вкрали і привезли їх з України російські окупанти. Можливо, це роблять в пропагандистських цілях. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У мережі опублікували кадри з білоруського ринку, на яких можна побачити у продажу помідори, які російські загарбники вкрали у фермерів в окупованому Херсоні. Овочі виявили на прилавках одного з ярмарків, неподалік від Мінська.

"Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?"- пишуть у соцмережах.

Крім того, росЗМІ повідомляють, що на білоруських ринках з'явилася і Мелітопольська черешня. Її привезли "хлопці з Чечні".

"У деяких містах Білорусі на місцевих ринках з'явилася Мелітопольська черешня і херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні", – пишуть в мережі.


Галина Струс, politeka.net





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