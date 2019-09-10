Долги ФОП перед налоговой растут на 700 млн в год. Сами предприниматели могут об этом и не подозревать

Налоговый долг украинских предпринимателей перед государством за последний год вырос на 1 млрд грн. Об этом сообщает Opendatabot со ссылкой на открытые данные. По мнению сооснователя и СЕО сервиса Алексея Иванкина, причина в том, что многие ФОП даже не знают, что у них образовались долги, потому что ГФС их об этом не информирует. Соответственно, размеры долгов только растут, пишут AIN.UA.

Сколько долга накопилось

По данным сервиса, на сегодня ФОП должны налоговой около 6 млрд грн. В среднем эта цифра растет на 700 млн каждый год. Так в 2017 году общая сумма долга составила 3,6 млрд грн, в 2018 — 4,1 млрд.

За последний год прирост налогового долга составил миллиард гривен.

Долги ФОП перед налоговой растут на 700 млн в год. Сами предприниматели могут об этом и не подозревать

В чем проблема

Большинство должников могут и не догадываться о том, что у них образовался налоговый долг. Далеко не все ФОП пользуются «Электронным кабинетом налогоплательщика» (доступ по ЭЦП) — а это на сегодня единственный инструмент, в котором каждый предприниматель может узнать о состоянии расчетов с бюджетом.

Налоговая может уведомить предпринимателя о задолженности официальным письмом (как правило, на традиционную почту), но к тому времени оно уже будет сопровождаться штрафами и не факт, что дойдет до предпринимателя.

Посмотреть налоговый долг можно в сторонних сервисах. Но не все его там увидят. Как сообщает Opendatabot, около 35 000 ФОП невозможно идентифицировать, поскольку в госреестрах отсутствуют их регистрационные адреса. Соответственно, предупредить их о наличии долга невозможно.


Майя Яровая, AIN

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