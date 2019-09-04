Госгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorro

Государственная служба геологии и недр Украины по результатам шести проведенных электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами продала 26 участков недр почти на 500 млн гривен. Об этом сообщил председатель Службы Олег Кирилюк во время встречи с участниками ENERGY CLUB.

"Служба за 10 месяцев 2019 провела шесть электронных аукционов, на которых было продано 26 участков недр по разным областям. Шестнадцать участков с залежами нефти и газа и десять с другими видами полезных ископаемых. Победителям аукционов мы уже выдали 22 спецразрешения. Относительно суммы поступлений от продажи недр через электронные аукционы, то Госгеонедра перечислили в государственную казну 500 млн грн", - отметил Олег Кирилюк.

Вместе с тем, за прошедшие шесть лет на аукционах в формате торгов «с голоса» было продано 70 участков на сумму около 70 млн грн.

Глава Госгеонадр также отметил, что в рамках Временного экспериментального проекта электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами к первому сентября 2019 Служба успела объявить восемь электронных аукционов и подготовила 52 участка на продажу, из которых 34 участка - углеводороды.

В Госгеонедрах рассказали, что на торги, которые состоялись в рамках проекта, выставлялось 38 участков, среди которых углеводородные - 26 рудные и нерудные - 11. Из-за отсутствия участников не состоялся аукцион по 12 участкам, из которых 10 участков - углеводородные.

В соответствии с Постановлением № 848 реализация экспериментального проекта по проведению электронных торгов осуществляется с 24.10.2018 г.. По 01.12.2019 г.. По результатам реализации Госгеонедра подали в 01.09.2019 г.. Предложения о целесообразности дальнейшего проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

Напоминаем, Госгеонедра в начале 2019 заявляла, что в ее планах подготовить 30 нефтегазовых участков на продажу через электронную систему торгов.