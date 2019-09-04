В Кабмине предложили ввести добровольный налог для айтишников

Третья категория упрощенцев останется в силе.

В Кабмине предложили ввести добровольный налог для айтишников
Фото: dp.sfs.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в среду сообщили о планах повысить налоги для айтишников.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Гончарука, планируется создание Фонда развития человеческого капитала, средства из которого будут предназначаться для стипендий талантливым студентам, грантов молодым ученым и создания образовательной инфраструктуры.

Для его наполнения предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

Помимо 5%-ного единого сбора, 1,5%-ного военного сбора и единого соцвзноса с двух минимальных зарплат, глава ГНС предлодил ввести сбор на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей категории налогообложения "упрощенцев".

Как подчеркнул Гончарук, в правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с $3млрд до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет с 165 тыс. до 650 тыс. человек.

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