СБУ начала осмотр объектов "Арселор Миттал Кривой Рог"

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по статье "экоцид".

СБУ начала осмотр объектов "Арселор Миттал Кривой Рог"
Фото: ukraine.arcelormittal.com

Служба безопасности Украины начала осмотр объекта коксохимического производства горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог".

Об этом сообщается на сайте комбината.

"Сегодня СБУ снова пришла на наше предприятие. На этот раз для осмотра объектов коксохимического производства. На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении от 3 сентября.

Отмечается, что сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.

Вместе с экологами представители СБУ провели осмотр углеподготовительного и коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства. "Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид")", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля СБУ пришла с обыском на "АрселорМиттал Кривой Рог".

12 июля президент Владимир Зеленский во время посещения Кривого Рога обвинил меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в плохой экологии города. Через несколько дней после этого стало известно о возбуждении дела в отношении предприятия по статье "экоцид".

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