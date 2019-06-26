Государство потратило 600 миллионов гривен на суды с Коломойским

Судебные процессы олигарха Игоря Коломойского против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись государству в 600 млн грн в 2018 году. Об этом сообщает НВ Бизнес, со ссылкой на хорошо осведомленного источника.

При этом отмечается, что другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды.

Замглавы ПриватБанка Галина Пахачук рассказала, что на данный момент по ПриватБанку в общей сложности проходит 600 ключевых судебных процессов. «Есть менее знаковые — их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов — 238 тысяч судебных процессов, то есть это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам», - подчеркнула она.

Судебные процессы по ПриватБанку осуществляются в пяти станах: в Украине, Британии, Швейцарии, Кипре и в США . В Украине было вынесено 9 решений суда. Шесть из них – были в пользу Коломойского.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале Коломойский и Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.

Кроме этого, в недавнем иске ПриватБанка, поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвинил олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

В начале июня 2019 года замглавы ПриватБанка Галина Пахачук заявила, что Коломойский должен банку минимум 212 млрд грн.