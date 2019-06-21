В Днепре сотрудник "Укрзализныци" задержан приполучении 40 тыс. гривен взятки

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Днепре сотрудник "Укрзализныци" задержан приполучении 40 тыс. гривен взятки
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности в Днепре задержали при получении неправомерной выгоды директора по коммерческим вопросам одного из предприятий акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что задержанный требовал у предпринимателя 140 тыс. гривен. За эту сумму он обещал содействовать в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам на почти 1 млн 400 тыс. гривен.

Правоохранители задержали подозреваемого в областном центре во время получения части взятки в размере 40 тыс. гривен.

"Незаконная деятельность могла негативно сказаться на режиме работы объекта критической инфраструктуры из-за задержек с поставками комплектующих материалов", - отметили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в конце мая двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен. Они вымогали деньги у компании за подписание договора ответственного хранения.


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