В Днепре сотрудник "Укрзализныци" задержан приполучении 40 тыс. гривен взятки
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сотрудники Службы безопасности в Днепре задержали при получении неправомерной выгоды директора по коммерческим вопросам одного из предприятий акционерного общества "Укрзализныця".
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что задержанный требовал у предпринимателя 140 тыс. гривен. За эту сумму он обещал содействовать в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам на почти 1 млн 400 тыс. гривен.
Правоохранители задержали подозреваемого в областном центре во время получения части взятки в размере 40 тыс. гривен.
"Незаконная деятельность могла негативно сказаться на режиме работы объекта критической инфраструктуры из-за задержек с поставками комплектующих материалов", - отметили в СБУ.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Напомним, в конце мая двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен. Они вымогали деньги у компании за подписание договора ответственного хранения.
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Финансы
21.06.2019 08:30