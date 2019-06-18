НБУ отменил норму об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
Регулятор сделал важный шаг к режиму свободного движения капитала.
Национальный банк отменил норму об обязательной продаже валютной выручки.
Ее действие прекращается с 20 июня, говорится на сайте НБУ.
НБУ считает, что валютное ослабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности, потому что по статистике прошлых лет бизнес продавал более 90% валюты как при норме 50%, так и при действующей с 1 марта норме 30%.
В дорожной карте снятия валютных ограничений отмена обязательная продажа выручки была указана как главный приоритет.
Напомним, что в августе 2014 года на фоне валютного кризиса НБУ обязал экспортеров продавать всю свою валютную выручку. В сентябре того же года Нацбанк сократил обязательную продажу инвалютной выручки экспортерами до 75%, а потом постепенно довел до 30%.
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18.06.2019 16:10