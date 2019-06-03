LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных

У пассажиров рейса, которым прилетел украинский банкир, изъяли почти миллион евро.

?LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
Фото: ?LTV

У владельца банка "Пивденный" Юрия Родина в середине мая возникли проблемы во время посещения Риги. По данным Латвийского телевидения (LTV), местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму денег.

Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. - 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем

Денежные средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу - сейчас они в Украине.

Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров, но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.

Родин является акционером небольшого латвийского Re?ion?l? invest?ciju banka (RIB).


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