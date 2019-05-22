Кого нанимают на работу украинские ФОПы: самые востребованные продажники и администраторы

Физические лица-предприниматели активно создают рабочие места. Согласно отчету Государственной службы статистики Украины, на субъектов микропредпринимательства приходилась почти треть занятых работников в 2010-2017 годах. В 2015 году этот показатель составлял 35,2%, в 2016 – 34,2%, а в 2017 – 35,3%. «HeadHunter Украина» проанализировала, каких сотрудников ищут для себя украинские ФОП сегодня, пишут AIN.UA .

Согласно анализу базы вакансий, размещенных с мая 2018 по май 2019 года, работодатели ФОП активнее всего искали специалистов в области продаж, транспорт, маркетинг, бухгалтерия, а также административных сотрудников. При этом количество предложений о работе от ФОП (кроме категории «Маркетинг») больше, чем в среднем по рынку труда Украины.

Работодатели ФОП также более охотно, чем в среднем по рынку труда, рассматривают кандидатов без опыта работы. Так, в 43% вакансий, размещенных ими, указанная готовность взять на работу соискателя начинающего.

Кроме того, ФОПы чаще предлагают работу с удаленным, гибким и посменным графику. Суммарно такие графики встречаются в каждой третьей вакансии, в то время как в среднем на рынке труда на них приходится только 18% предложений о работе.