Угрозы Дональда Трампа поднять импортные пошлины на китайские товары пошатнули котировки акций

Исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на недавней квартальной отчётной конференции выражал робкую надежду на возврат спроса на iPhone на китайском рынке к росту после появления у потребителей уверенности во взаимовыгодном товарообороте с США , но «грозой в начале мая» стали заявления президента США , сделанные на этой неделе.

Дональд Трамп вернулся к давно вынашиваемой идее поднять ставку импортных пошлин с 10 % до 25 % на ряд китайских товаров, чей совокупный импорт в США оценивается в $200 млрд. По его словам, на протяжении последних десяти месяцев такими пошлинами уже облагается группа китайских товаров с совокупным оборотом $50 млрд в год, и эти поступления в бюджет США отчасти способствовали улучшению экономических показателей страны. Торговые уступки различным странам, по словам американского президента, вынуждают США терять ежегодно до $800 млрд, текущие договорённости с Китаем не позволяют бюджету получать до $500 млрд ежегодно, и с этим положением вещей Дональд Трамп намерен бороться.

С пятницы он намерен поднять тарифные ставки до 25 % на импорт группы китайских товаров суммарным оборотом $200 млрд, и в ближайшее время к ним присоединятся товары из КНР ещё на $325 млрд. Интересно, что Трамп не проявляет озабоченности возможным влиянием таможенных пошлин на рост конечных цен. Практика последних десяти месяцев, по его словам, продемонстрировала незначительное влияние на стоимость импортируемой продукции, и основную часть нагрузки взяла на себя китайская сторона. Переговоры по торговому соглашению с Китаем, по мнению Трампа, продвигаются слишком медленно, но больше всего его раздражают попытки китайской стороны договориться на более выгодных для себя условиях.

Китайские официальные лица в первое время демонстрировали растерянность, поскольку представительная делегация чиновников должна была на этой неделе принять участие в одной из заключительных стадий переговоров. Китайская валюта ослабла, подешевели акции многих американских компаний, связанных с технологическим сектором. Многие из них уже давно выпускают продукцию на предприятиях в Китае, а в последние годы страна стала для них ещё и важным рынком сбыта. Импортируемая из Китая в США продукция может подорожать, хотя с такой ситуацией многие производители уже столкнулись несколько месяцев назад и смогли провести некоторую оптимизацию. Компания Intel , например, располагает предприятиями по тестированию и упаковке процессоров в Малайзии и Вьетнаме, её продукция на экспорт в США может отправляться не из Китая.

Некоторые эксперты заявили, что для ряда американских компаний подобные настроения властей могут служить хорошим сигналом, поскольку на фоне обострений отношений с Китаем инвесторы потянутся к активам американского происхождения. Один из крупнейших инвесторов в мире Уоррен Баффетт (Warren Baffett) в интервью телеканалу CNBC назвал обострение американо-китайских отношений очень вредным для мировой экономики, сравнив борьбу двух сверхдержав в сфере торговли с «ядерной войной». Единственным положительным эффектом он назвал снижение котировок акций, поскольку теперь некоторые активы можно купить по более низкой цене. Возможно, обладающий солидным опытом в деловых переговорах американский президент просто пытается «продавить» более выгодные условия для своей страны на последних этапах переговоров, но здесь важно не потерять тонкую грань между успешной манипуляцией партнёрами и толчком к усугублению конфликта.



