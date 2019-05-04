Парламент Кыргызстана запретил добычу урана в стране

На территории Кыргызстана есть 92 месторождения и хранилища с радиационными отходами.

Парламент Кыргызстана запретил добычу урана и разработку урановых месторождений на территории страны, «чтобы избежать экологической катастрофы». Постановление поддержали 90 депутатов, против не выступил никто.

Спикер парламента Дастанбек Жумабеков назвал это «политическим решением», передает Радио Свобода.

На заседании парламента киргизские депутаты узнали, что в стране на данный момент выдано в общей сложности 18 лицензий на разведку урана. Из них пять разрешений касаются территорий, входящих в биосферную зону Иссык-Кульской области.

В последние недели жители Кыргызстана провели несколько митингов, в том числе в Бишкеке, требуя запретить разработку месторождений Кызыл-Омпол в Джалал-Абадской и Таш-Булак в Иссык-Кульской областях и добычу урана по всей стране. Работы на месторождении на Иссык-Куле после массовых протестов остановили.

Депутаты требуют проверить законность получения лицензии компанией «ЮрАзия в Кыргызстане», которая вела разведку на месторождении Кызыл-Омпол, а также предложили проверить работу компаний, которые ранее получили лицензии на разведку урановых месторождений.

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил, что на территории Кыргызстана есть 92 месторождения и хранилища с радиационными отходами, куда свозились отходы радиоактивной руды. Общий объем радиоактивных отходов в Кыргызстане составляет 11,9 миллиона кубометров.

Депутаты потребовали, чтобы были выданы разрешения на переработку содержания хранилищ с последующим вывозом ядерных отходов за пределы Кыргызстана.