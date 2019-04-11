Конкурс на нового арендатора кинотеатра "Киев" приостановлен

Конкурс между потенциальными новыми арендаторами здания кинотеатра " Киев " в столице приостановлен.

Как сообщается в газете "Крещатик", 8 апреля в Киевсовете зарегистрировали проект решения № 08/231-1393/ПР от 5.04.2019 "Об обеспечении проведения прозрачного конкурса на право аренды кинотеатра " Киев " и сохранения показов фестивального, арт-хаусного, авторского и независимого кино".

Пока этот проект решения рассматривается депутатами, процедура проведения конкурса приостанавливается.

Поданный проект решения предлагает отменить решение Департамента коммунальной собственности от 30 января 2019 года о включении кинотеатра " Киев " в перечень имущества, которое может быть передано в аренду. Также предлагается возобновить поиск потенциальных арендаторов кинотеатра и провести конкурс в торговой системе "Прозорро. Продажи" "с учетом конкурсных условий, установленных решениями постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики от 1 февраля и 14 февраля 2019 года".

В объяснительной записке к проекту решения говорится, что его подали на рассмотрение ради "недопущения нанесения вреда культурному потенциалу города и устранение многочисленных нарушений законодательства, которые допустил Департамент коммунальной собственности в своих решениях относительно кинотеатра " Киев ".