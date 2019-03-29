Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича

Компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорту.

Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича
Фото: plusworld.org

Совет директоров Swedbank 28 марта принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP.

Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы "скрывать взятки бывшего президента Украины Виктора Януковича".

Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более 4 млн долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP - компании, которая фигурировала в деле Манафорта.

Как сообщалось, в этом месяце суд в США вынес второй приговор бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Его признали виновным в заговоре против США и незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

69-летний Манафорт признал свою вину в том, что не зарегистрировал, согласно требованиям закона, свою лоббистскую деятельность в США в пользу политических сил в Украине. Но прокуроры обвинили Манафорта также и в том, что он скрыл от американской налоговой службы многомиллионные поступления за деятельность в Украине.


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