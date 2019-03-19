Регулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов Фирташа

По первым трем облгазами результаты одинаковые - нарушение лицензионных условий.

Регулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов Фирташа
Фото: kyivgaz.ua

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг завершила проверки первых трех облгазов, которые входят в группу РГК Дмитрия Фирташа, - "Винницагаза", "Волыньгаза" и "Киевоблгаза". Во всех трех нашли нарушения.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в фейсбуке.

"По всем трем облгазами результаты одинаковые - нарушение лицензионных условий, а начисление дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента является незаконными", - написал он.

По данным Хабатюка, уже в пятницу, 22 марта, НКРЭКУ планирует начислить облгазам-нарушителям штраф в размере 850 тысяч гривен и обязать провести перерасчет объемов потребления по всем бытовым клиентам.

"Но конец ли это истории с коэффициентами? Уверен, что еще нет. Облгазы (не все, но те, которые входят в фирташевскую РГК, - все) понимали неказонность своих действий с самого начала, но сознательно пошли на нарушение. Поэтому следующий шаг облгазов - иск в суд на решение НКРЕКУ о наложении штрафа и предписании провести перерасчеты", - написал Хабатюк.

Напомним, осенью 2018 года многие операторы газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.

Узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20?), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа.

Однако так как они уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа, Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.


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