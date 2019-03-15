"Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации

Подрядчика выберут под надзором японского агентства JICA.

?"Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации
Фото: helpkiev.org

"Киевводоканал" 15 марта объявил международный тендер по выбору генерального подрядчика реконструкции Бортнической станции аэрации.

Об этом говорится на сайте "Киевводоканала".

Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции, построенной еще во времена СССР, уже давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки.

В 2015 году Украина подписала кредитный договор с Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) на 108,193 млрд иен (около 970 млн долларов США) для реконструкции Бортнической станции. Кредит выделен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет на оплату тела кредита.

По условиям кредита, 30% от общей стоимости строительного контракта нужно потратить на товары и услуги из Японии.

Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации - 6 лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Киевтеплоэнерго" не будет снижать температуру отопления жилых домов"Киевтеплоэнерго" не будет снижать температуру отопления жилых домов
США и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории ИндииСША и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории Индии
Бывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSииБывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSии
Киев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на ВиноградарьКиев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на Виноградарь
Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещаниеЯпония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратамПрокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратам
Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривенЭкс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен
Силовики разоблачили схему кражи нефтепродуктов на железнодорожной станцииСиловики разоблачили схему кражи нефтепродуктов на железнодорожной станции
ЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-ОдессаЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-Одесса
РоSSийская сеть пиццерий объявила о запуске в УкраинеРоSSийская сеть пиццерий объявила о запуске в Украине
Всемирный банк объявил о выделении $200 млрд на борьбу с изменением климатаВсемирный банк объявил о выделении $200 млрд на борьбу с изменением климата
АРМА объявило конкурс на управителя резиденции "Межигорье"АРМА объявило конкурс на управителя резиденции "Межигорье"
Стал известен победитель тендера на строительство мемориала Небесной Сотни в КиевеСтал известен победитель тендера на строительство мемориала Небесной Сотни в Киеве
Во Львове объявили тендер на строительство Дворца спорта за миллиард гривенВо Львове объявили тендер на строительство Дворца спорта за миллиард гривен
Судье из Кривого Рога, который выселил жильцов из квартиры и присвоил ее, объявили о подозренииСудье из Кривого Рога, который выселил жильцов из квартиры и присвоил ее, объявили о подозрении
Последние новости
Подгружаем последние новости