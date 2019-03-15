"Киевводоканал" объявил тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации
Подрядчика выберут под надзором японского агентства JICA.
"Киевводоканал" 15 марта объявил международный тендер по выбору генерального подрядчика реконструкции Бортнической станции аэрации.
Об этом говорится на сайте "Киевводоканала".
Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции, построенной еще во времена СССР, уже давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки.
В 2015 году Украина подписала кредитный договор с Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) на 108,193 млрд иен (около 970 млн долларов США) для реконструкции Бортнической станции. Кредит выделен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет на оплату тела кредита.
По условиям кредита, 30% от общей стоимости строительного контракта нужно потратить на товары и услуги из Японии.
Предусмотренный срок реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации - 6 лет.
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