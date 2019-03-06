Кабмин отменил жалобные книги

Кабинет министров на заседании в среду отменило требование к бизнесу вести книги отзывов и предложений.

"Мы отменяем обязательность ее ведения, которая по минимальным подсчетам стоит бизнесу около 45 млн гривен в год, а по большому счету их платим мы с вами как потребители из собственного кармана. Понятно, что все эти затраты ложатся на конечных потребителей", - заявил на заседании Кабмина, посвященному дерегуляции, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Книгу жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и средства электронной связи.

Также остается возможность подачи письменных обращений, которые имеют такую же силу с точки зрения закона, как и запись в книге жалоб.

Напомним, Минэкономики раньше признало, что Книга отзывов и предложений перестала быть действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение.

"Потребители надеются, что их записи могут способствовать восстановлению нарушенных прав, но на практике это не работает, ведь владельцы бизнеса часто не проверяют книгу. С принятием закона Украины "Об обращении граждан" целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения бизнеса, на которые компании обязаны отвечать в установленный законодательством срок", - заявили в МЭРТ осенью 2018 года.

Еще одним недостатком недостатком Книги отзывов и предложений является незащищенность личных данных, так как в ней нужно указывать свои персональные данные (адрес, номер телефона, прочее). Поскольку доступ к книге имеет каждый, персональные данные могут быть использованы недобросовестным бизнесом или мошенниками.