На аренду кинотеатра "Киев" претендуют пять компаний, – КГГА

Арендаторы должны будут сохранить кинотеатр и показывать там артхаус.

На аренду кинотеатра
Фото: facebook/Культурний центр "Кінотеатр "Київ"

Департамент коммунальной собственности Киева сегодня, 15 февраля, объявил о намерении передать в аренду здание кинотеатра «Киев».

В предварительных условиях конкурса речь идет о сохранении фестивального профиля культурного заведения. Об этом сообщила пресс-служба КГГА заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

Департамент получил 5 обращений от юридических лиц о намерении взять в арендное пользование здание кинотеатра «Киев».

«О намерении заявили ОО «Фонд «Молодость», ЗАО «Мультиплекс-Холдинг», ООО «Планета Кино», ООО «Компания «Таурус-Альянс» и ООО «Синема-Центр». Департамент выдал поручение первому заявителю на проведение оценки здания кинотеатра и 4 февраля утвердил заключение о стоимости», - рассказал Слончак.

Согласно заключению, стоимость здания составляет 170,775 млн грн (без НДС). Учитывая тип использования здания - организация кинопоказов, стартовая арендная плата - 569,253 тыс. грн (без НДС).

Срок аренды составляет 10 лет.

В департаменте коммунальной собственности Киева заявили, что "внимательно рассмотрели и учли все предложения, поступившие по условиям конкурса, и кинотеатр «Киев» продолжит свою работу в нынешнем формате - с акцентом на фестивальный профиль, показы арт-хаусного кино".

"Арендатор будет обязан уделять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа, продолжить сотрудничество с крупнейшими международными кинофестивалями, в том числе КМКФ «Молодость», «DocuDays», «КРОК», Одесский МКФ и т.д., а также с посольствами для проведения фестивалей национального кино разных стран; осуществлять показы артхаусного кино, а также проводить образовательные и благотворительные мероприятия", - добавил Слончак.

До 1 марта включительно Департамент будет принимать заявления от потенциальных арендаторов с подтверждением уплаты первой части авансовой арендной платы (1,138 млн грн).

После объявления конкурса и утверждения дополнительных условий, департамент в течение 5 рабочих дней разместит объявление о проведении конкурса на право аренды здания кинотеатра «Киев». Конкурс будет проведен через 20 календарных дней со дня публикации объявления.

Напомним, 4 января завершился срок аренды имущественного комплекса кинотеатра “Киев”, который находится в коммунальной собственности.


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