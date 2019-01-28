В Украине резко сократился вылов рыбы

Азовское море могут "отутюжить так, что там даже ракушек не останется".

В Украине резко сократился вылов рыбы
Фото: dpsu.gov.ua

В 2018 году вылов рыбы и других водных биоресурсов (без учета антарктического криля) во внутренних водах и морской зоне Украины сократился на 25%, или на 20,5 тыс. тонн до 61,5 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщила Ассоциация рыболовов Украины.

Эти данные серьезно отличаются от информации Госагентства рыбного хозяйства.

"Общий вылов составил в 2017 году именно 82 тыс. тонн. Мы знаем, что Госрыбагентство давало в своих данных цифру 94,2 тыс. тонн, однако они учитывали объем вылова антарктического криля. Но это некорректно", - уточнил руководитель ассоциации Александр Чистяков.

В прошлом году выловом рыбы занимались более 400 субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют квоты на специальное использование водных биоресурсов, на их долю пришлось почти 41,5 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, добытых в 2018 году.

Было выловлено 8,33 тыс. тонн рыбы в Черном море, 16,15 тыс. тонн - в Азовском море, 480,4 тонн - в причерноморских лиманах, 1,51 тыс. тонн - в низовье Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище, 2,78 тыс. тонн - в Днепровско-Бугском лимане, 11,796 тыс. тонн - водохранилищах Днепра. Больше всего было выловлено бычков (10,867 тыс. тонн), тюльки и верховодки (6,25 тыс. тонн), серебряного карася (5,43 тыс. тонн), рапанов (5,38 тыс. тонн), леща (2,44 тыс. тонн), плотвы (2,12 тыс. тонн), шпротов (1,53 тыс. тонн).

Рыбоводные хозяйства вырастили еще почти 20 тыс. тонн водных биоресурсов.

Чистяов предупредил о проблеме вылова рыбы в Азовском море. Если протокол по распределению лимитов вылова рыбы в Азовском море между Украиной и Россией не будет подписан, зона вылова может быть ограничена исключительно прибрежной частью.

По итогам прошлого года улов азовских рыбаков в пятикилометровой прибрежной части составил только 2% от общего вылова в Азовском море. "На Азовском море работает 45 рыбопромышленных судов. Если они будут ловить в прибрежной зоне, то за месяц отутюжат ее так, что там даже ракушек не останется. Будет нанесен непоправимый ущерб Азовскому морю, и неизвестно, восстановится ли оно после этого", - рассказал Чистяков.

Напомним, что использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и РоSSии, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вылов рыбы в Азовском море, который до сих пор является лимитированным и каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года.

Протокол украинско-роSSийской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год подписан не был, так как работу комиссии сорвали.


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